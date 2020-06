Motorrijder politie gewond bij ongeval in Wilnis

In Wilnis is vrijdag een motorrijder van de politie gewond geraakt bij een ongeval.

De agent was voor een spoedmelding onderweg naar Breukelen en op de Burgemeester Padmosweg in Wilnis verloor de agent de macht over het stuur. Tijdens zijn val raakte hij een boom en kwam tegen een hek tot stilstand.

De motoragent is naar een ziekenhuis gebracht en is daar die avond gelijk geopereerd aan een breuk in zijn bovenbeen.