Amerikaanse straaljager neergestort in Noordzee

Na een grote zoekactie is het lichaam gevonden van een Amerikaanse vlieger van een F-15 straaljager die was neergestort in de Noordzee in Engeland.

Door nog onbekende oorzaak kwam het toestel rond 09.40 uur (Engelse tijd) in de problemen en stortte bij Flamborough Head in Yorkshire in zee. De kust wacht vond in de loop van de middag het wrak van de straaljager en het lichaam van de vlieger.

De vlieger was afkomstig van de 48th Fightere Wing die stationeert is op de Engelse vliegbasis Lakenheath in Suffolk