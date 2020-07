Defensie stopt coronahulp: Nederland vroeg, de militaire organisatie draaide

Defensie is vandaag gestopt met het structureel inzetten van medewerkers in civiele sectoren. Honderden militairen en hun burgercollega’s waren sinds 11 maart bijgesprongen, in met name de zorg. Mede door de inzet van de militaire organisatie bleven ziekenhuizen en andere zorginstellingen draaien. Ook coördineerde Defensie in rap tempo de verplaatsing van doodzieke patiënten naar nog beschikbare intensive-carebedden in eigen land en bij de oosterburen.