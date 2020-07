Ingebroken in woning op landgoed van de Oranjes

In het vakantiehuis van de Oranjes in het Italiaanse Toscane is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. Dit melden Italiaanse media vrijdag.

Terreinwagen

De Koninklijke familie verbleef op dat moment niet in de villa op het landgoed van de Oranjes. Voor zover bekend zijn er geen waardevolle spullen uit de woning meegenomen. Wel werd een terreinwagen door de inbrekers meegenomen maar deze is later door de Italiaanse politie teruggevonden.

Vakantiewoning

De vakantiewoning die in het plaatsje Tavarnelle Val di Pesa ligt, is al lang in het bezit van de Koninklijke familie. Prinses Beatrix kocht de woning en het landgoed al in 1975.