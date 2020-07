Drie doden na neerstorten vliegtuigje op woning in Duitsland

In Het Duitse Wesel is zaterdagmiddag een klein vliegtuigje op een woning neergestort. Bij het ongeval zouden drie personen zijn omgekomen. Dit melden de Duitse media zaterdag.

Drie doden

Het bizarre ongeval gebeurde rond 14.40 uur. Het vliegtuigje, met twee personen aan boord, stortte neer op een woning in de wijk Lackhausen, toen het waarschijnlijk onderweg was naar het vliegveld bij Wesel om daar te landen. De twee inzittenden en de bewoonster van het bovenste appartement kwamen bij het ongeval om het leven.

Brand

Hulpdiensten, waaronder de brandweer, snelden na de melding van het ongeval massaal naar het pand waarvan het bovenste appartement in brand stond door de crash. Naast de drie doden zijn er ook twee personen gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend.