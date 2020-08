Doden en vele gewonden na enorme explosie in Beiroet

Bij een enorme explosie in de wijk Sadr City in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn minstens vijftig doden gevallen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er ook zeker drieduizend mensen gewond geraakt.

De autoritetiten spreken over een aanslag. In een moskee, gelegen aan de haven, lag een grote hoeveelheid munitie opgeslagen dat tot ontploffing kwam toen het werd vervoerd. Onder de gewonden ook vijf Nederlanders waarvan vier die werkzaam zijn bij de Nederlandse ambasade. Een van hen is zwaargewond geraakt. Onder de vele gewonden zijn veel mensen die door de enorme explosie hun gehoor zijn kwijtgeraakt.

Veiligheidstroepen zijn een uitgebreid onderzoek gestart naar de exacte toedracht van de explosie.

Het ministerie noemde de explosie eerder „terroristisch geweld tegen burgers met martelaren en gewonden tot gevolg.” Als het om een aanslag gaat, dan is deze nog niet opgeëist.