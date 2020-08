Dodental opgelopen naar 135 en duizenden gewonden bij explosie in Beiroet

Het dodental door de zware explosie in de haven van Beiroet is de 100 gepasseerd. De verwachting is dat het dodental nog zal oplopen Meer dan 4000 mensen raakten gewond. De stad is uitgeroepen tot rampgebied.

Hulpverleners zijn nog steeds op zoek naar slachtoffers die onder het puin liggen. De ziekenhuizen kunnen de toestroom van gewonden niet meer aan. Op parkeerplaatsen bij de ziekenhuizen worden slachtoffers aan hun verwondingen behandeld. De zwaar gewonden hebben voorrang. Sommige gewonden worden over het land verdeeld.

De explosie vond gisterenavond plaats in een grote opslagloods in de haven van Beiroet. In de loods lag volgens de regering ruim 2700 ton ammoniumnitraat opgeslagen. Ammoniumnitraat is een belangrijke kunstmeststof omdat het zowel het kation (NH4+) als het anion (NO3−) stikstof bevat. De stof wordt ook in combinatie met benzine of kerosine gebruikt (ANFO) als explosief.