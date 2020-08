Nederland leeft massaal mee met Beiroet en doneert 3,9 miljoen euro op Giro555

Nederlanders hebben tot nu toe 3,9 miljoen euro gestort op Giro555 voor noodhulp aan de slachtoffers van de explosie in Beiroet. ‘’Fantastisch om te zien dat Nederland zo massaal meeleeft met de inwoners van Beiroet,’’ zegt Garance Reus-Deelder, actievoorzitter van Giro555. Zoals bakkers die hun klanten vragen om wat meer te betalen voor brood en zo bij te dragen aan de hulp. De bakkers werden geraakt door het nieuws dat de graansilo’s werden verwoest in de haven. Een van de vele acties in Nederland om geld op te halen.

De hulpverlening in het rampgebied gaat sinds de explosie in de haven van Beiroet onafgebroken door. Marcel van der Steen is in Beiroet namens Giro555 en zegt "Gisteren is er stilgestaan bij de ramp, precies een week geleden. Duizenden mensen in het centrum van de stad namen brandweermannen op de schouders om hen te eren. In Nederland zou je bij een soortgelijke ramp de koning en andere hoogwaardigheidsbekleders zien, maar hier doen mensen alles zelf en zij hebben keihard hulp nodig. Er is bij de bevolking veel wanhoop, je ziet echt dat mensen gebroken zijn. Mensen die een eigen baan of bedrijf hadden en voor hun familie moeten zorgen. Nu moeten zij ineens in de rij staan voor voedselhulp.

Op dit moment komt de hulpverlening gelukkig goed op gang. Hulp wordt opgeschaald: de organisaties aangesloten bij Giro555 bieden met het tot nu toe ingezamelde geld doorlopend hulp aan. Zij inventariseren bijvoorbeeld wat er nodig is om huizen weer bewoonbaar te maken. Ramen en daken worden gerepareerd, en pakketten met gereedschap, zoals hamers en zagen uitgedeeld, zodat huizen weer een beetje leefbaar kunnen worden gemaakt voor mensen."

Aanstaande vrijdag start in de ochtend om 7 uur de Nationale Actiedag van Giro555 voor Beiroet. In Hilversum wordt een digitaal actiecentrum ingericht, dat de hele dag te volgen is via een livestream die ook via Facebook wordt gedeeld. Ook rijdt er een Giro555-Collectebus, die donderdag en vrijdag met Bekende Nederlanders door verschillende Nederlandse provincies gaat rijden. Zij zullen ludiek aandacht vragen en geld ophalen voor Giro555, als alternatief omdat bij deze actie wegens corona het bezoeken van het actiecentrum voor het aanbieden van cheques niet mogelijk is. s’ Avonds rond 11 uur zal de bekendmaking zijn van de eindstand van Samen in Actie voor Beiroet.

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Dit zijn de hulporganisaties achter deze Giro555-actie: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, ICCO & Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, Plan International Nederland, Terre des Hommes, World Vision.