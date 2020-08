Peuter (3) door vlieger opgetild en tientallen meters de lucht in gevlogen

Spannende momenten voor een driejarige meisje dat kwam kijken naar het jaarlijks vliegerfestijn in Taiwan. Bij het oplaten van een vlieger raakte het meisje verstrikt in de staart van de meterslange vlieger en werd zij opgetild en vloog enkele seconden mee de lucht in.