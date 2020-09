Politie arresteert 27-jarige verdachte na neersteken 8 personen in Birmingham, 1 dode

Vannacht heeft de politie in Birmingham een 27-jarige man gearresteerd op verdenking van moord en zeven pogingen tot moord na een reeks steekpartijen in Birmingham. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Selly Oak

De verdachte werd vannacht rond 04.00 uur gearresteerd in een woning in de buitenwijk Selly Oak op nog geen 5 kilometer van de plekken in het centrum van Birmingham waar slachtoffers werden neergestoken. Rechercheurs hadden de hele nacht doorgewerkt om het verblijfadres van de verdachte te achterhalen. De 27-jarige zit in hechtenis en wordt door de politie ondervraagd over de mesaanvallen die Birmingham zondagochtend schokte.

Dode

Een 23-jarige man liep dodelijk letsel op in Irving Street nadat hij was neergestoken. De politie spreekt van een willekeurige aanval. Een man en een vrouw van 19 en 32 jaar hebben ernstige steekwonden opgelopen en blijven in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vijf andere mensen, tussen 23 en 33 jaar, raakten minder ernstig gewond.

Eerste aanval

De eerste aanval vond plaats in Constitution Hill, gevolgd door verdere steekpartijen in Livery Street, Irving Street en tenslotte Hurst Street. 'Agenten hebben gisteren en tot in de vroege uurtjes vanmorgen geprobeerd de man op te sporen die volgens ons verantwoordelijk was voor deze vreselijke misdaden', aldus hoofdinspecteur Steve Graham.

Camerabeelden vrijgegeven

'We hebben camerabeelden van de verdachte uitgegeven en kregen een sterke reactie van het publiek. Ik wil iedereen bedanken die onze oproep heeft gedeeld en die informatie heeft verstrekt aan het onderzoek. 'Eén onderzoekslijn leidde ons vanmorgen uiteindelijk naar een adres in het gebied van Selly Oak waar de 27-jarige man werd gearresteerd.

'Cruciale ontwikkeling'

'Dit is duidelijk een cruciale ontwikkeling, maar ons onderzoek gaat door. We moeten nog steeds spreken met getuigen die hebben gezien wat er is gebeurd en die nog niet met ons hebben gesproken, of met iemand die mogelijk videobeelden of foto's van de incidenten of de aanvaller heeft. 'We hebben een hotline-nummer en een speciale webpagina waar u informatie, foto's en video's kunt indienen', aldus Graham.