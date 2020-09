Navalny aanspreekbaar na ontwaken uit coma

De gezondheid van de 44-jarige Alexei Navalny, die sinds 22 augustus wordt behandeld in het Charité Ziekenhuis in Berlijn, is verbeterd. Dit heeft het ziekenhuis maandagmiddag bekendgemaakt.

Uit kunstmatige coma ontwaakt

'Navalny is uit de kunstmatige coma ontwaakt', zo laat het ziekenhuis weten. De beademing wordt nu langzaam afgebouwd. Volgens de doktoren is Navalny aanspreekbaar en heeft hij gereageerd toe hij werd aangesproken. Over de langetermijngevolgen van de ernstige vergiftiging is op dit moment nog geen duidelijkheid.