Marine onderschept 455 kg cocaïne bij Aruba

Bekende smokkelroute

Een Dash-8 maritiem patrouillevliegtuig van de kustwacht ontdekte de speedboot op een bekende smokkelroute in het Caribisch gebied. Vervolgens werd de Groningen ingeschakeld, die er haar beide snelle boten op afstuurde. Met deze zogenoemde FRISC’s is het drugstransport gestopt. Naast de 3 opvarenden, de drugs en 2 vuurwapens bleek er ook een klein aapje aan boord te zijn.

Aapje opgevangen

Doordat de go-fast water begon te maken is uit veiligheidsoverwegingen besloten de verdachten aan boord te nemen. Ze zijn inmiddels, net als de wapens en de cocaïne, overgedragen aan het Amerikaanse kustwachtschip Isaac Mayo. Het aapje is opgevangen in een centrum voor exotische dieren op Aruba. Het dier maakt het naar omstandigheden goed.