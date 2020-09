Hoofd Internationale Rode Kruis: geef bewoners Moria veilige plek

Het Rode Kruis roept op om bewoners van kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos nú op een veilige plek op te vangen. Duizenden mensen slapen nog langs de weg. Francesco Rocca, hoofd van het Internationale Rode Kruis (IFRC): “Genoeg is genoeg. Nu is de tijd om medemenselijkheid te tonen en deze mensen naar een veilige en menswaardige plek te brengen. Er zitten 4000 kinderen in Moria en geen kind zou dit moeten hoeven doorstaan.”

Zo’n 13.000 mensen hebben niet genoeg voedsel, water en onderdak na de verwoestende branden van vorige week. Ten tijde van de eerste brand was het kamp onder lockdown omdat meer dan 30 bewoners positief getest waren op het coronavirus. “Het Moria kamp was vóór de brand al niet geschikt voor mensen. Er woonden vier keer meer mensen dan waarvoor het gebouwd is. De situatie was extreem gevaarlijk, zonder mogelijkheden om afstand te houden om het coronavirus te vermijden,” aldus Rocca, die in maart nog in het kamp was.

Vrijdag kwam er al 6.500 kilo aan hulpgoederen aan op Lesbos, waaronder tenten, dekens, water en toiletartikelen. Ook is er dit weekend een mobiele kliniek naar het eiland gebracht met tien verpleegkundigen om eerste hulp te bieden aan de bewoners van Moria. Het Rode Kruis heeft noodhulpexperts en hulpverleners ter plaatste die getraind zijn in eerste hulp, psychosociale hulp en contactherstel tussen families. Zij staan paraat om verdere ondersteuning te bieden.

Solidair

Volgens Rocca is het evacueren van migranten van het Griekse eiland een humanitaire noodzaak en gebruiken staten vluchtelingen en migranten te vaak als onderdeel van een immoreel politiek spel. “Dit is een Europese crisis. Mensen simpelweg op één plek vasthouden is geen oplossing. EU-lidstaten moeten nu meer dan ooit solidair zijn met Griekenland en met de mensen op Lesbos. Lidstaten moeten zorgen dat migranten snel toegang krijgen tot bescherming en eerlijke asielprocedures; dit betekent ook dat ze niet meewerken aan onrechtmatige uitzettingen.”