Politie vreest voor onderbezetting door corona

Om de continuïteit bij de politie te waarborgen in de tijd van de corona, heeft de Nationale Politie een commercieel bedrijf ingeschakeld om agenten sneller te kunnen testen. Door de corona of de gevaar voor besmetting zitten veel politieagenten thuis in afwachting van een test of in quarantaine zitten.

De korpsleiding heeft de verschillende eenheden een mail gestuurd, die in de mail in handen heeft, dat ‘vitale processen in het geding komen’ en noemt dit onacceptabel. Door het inschakelen van een extern bedrijf is een ad-hoc-oplossing en men is op zoek naar een structurele oplossing. ‘ Simpelweg omdat het niet uit te leggen is als de veiligheid van burgers en medewerkers in gevaar komt, doordat wij de continuïteit van de operatie niet kunnen waarborgen’, aldus de korpsleiding.