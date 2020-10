President Trump en zijn vrouw Melania besmet met coronavirus

Topadviseur eerder al positief getest

Trump schrijft in zijn tweet dat hij en zijn vrouw beiden positief zijn getest op COVID-19. Aanleiding om zich beiden te laten testen was omdat drie uur eerder Hope Hicks, een topadviseur van de president, zich had laten testen en besmet bleek te zijn met het coronavirus.

Ook getest en uit voorzorg in quarantaine

Toen dat bekend werd hebben Trump en zijn vrouw zich ook laten testen en gingen zij uit voorzorg al meteen in quarantaine. Ondanks dat zij nu dan ook positief op corona zijn getest blijft de president hoopvol en schrijft op Twitter: We komen hier SAMEN doorheen!

Melania Trump

Ook The First Lady Melania Trump liet ongeveer een half uur daarna op twitter weten dat zij en haar man zijn besmet met het coronavirus. 'Zoals al te veel Amerikanen dit jaar eerder hebben gedaan, gaan de president en ik thuis in quarantaine nadat ik ook positief ben getest op COVID-19. We voelen ons goed en ik heb alle aankomende afspraken uitgesteld. Zorg ervoor dat u veilig blijft en we komen hier allemaal samen doorheen', aldus de tweet van The First Lady.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (realDonaldTrump) October 2, 2020