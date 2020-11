Trump: ''We hebben de verkiezingen gewonnen''

In Florida, een van de belangrijkste swing states, lijkt Donald Trump af te stevenen op een overwinning. President Trump heeft zojuist een statement gegeven waarin hij de verkiezingswinst claimt.

Volgens Trump staat hij in een aantal swing states overduidelijk op winst. Eerder vannacht won Trump al de belangrijkste swing state: Florida.

Trump zei in zijn toespraak dat hij wil dat alle stemmen die nu nog handmatig moeten worden geteld, per direct moet worden gestaakt. In verschillende belangrijke staten moeten nog miljoenen stemmen, die gisteren pas op de bus zijn gegaan, worden geteld. Trump wil kijken met zijn juristen of dit wettelijk kan worden tegengehouden.