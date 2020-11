Malafide verhuurmakelaars niet welkom in de regio Rotterdam

Verhuurders die hun pand verhuren, realiseren zich niet dat criminelen hun woning of bedrijfspand kunnen huren voor illegale activiteiten. Daarbij kan gedacht worden aan illegale prostitutie, hennepteelt of de productie van synthetische drugs. De criminelen doen er alles aan om buiten het zicht van de overheidsorganisaties te blijven, waardoor verhuurders onbedoeld opeens in verband kunnen worden gebracht met witwassen en drugscriminaliteit. De overheid treedt hard op tegen deze vorm van ondermijnende criminaliteit. Zoals vandaag in Rotterdam waar de politie en de FIOD panden doorzocht.

Vandaag doorzochten ruim 300 ambtenaren van de FIOD en de politie 18 panden in Rotterdam, waarvan 16 woningen en 2 bedrijfspanden. Zij worden daarin bijgestaan door de Forensische Recherche en speurhonden van de politie en de Douane. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD staat onder leiding van het Functioneel Parket en het Arrondissementsparket Rotterdam.

Tien aanhoudingen

Na meldingen van de FIU (Financial Intelligence Unit) is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een vermoedelijke malafide verhuurmakelaar en de woningen deze makelaar in verhuur heeft. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de politie in Rotterdam en het Integraal Afpakteam (ConfisQ).

Vanochtend heeft de FIOD een 23-jarige en twee 26-jarige Rotterdammers aangehouden. De drie mannen – verhuurmakelaars - worden ervan verdacht crimineel geld wit te wassen met het verhuren van (spook)woningen. Om anoniem aan een woning te komen, maken criminelen vaak gebruik van een malafide verhuurmakelaar. Deze verhuurmakelaars houden criminelen uit het zicht van de overheid door bijvoorbeeld de huur contant te ontvangen, geen screening uit te voeren en de huurder niet in te laten schrijven op het adres. Op deze wijze faciliteren zij criminelen en vormen dubieuze verhuurmakelaars een schakel tussen onder- en bovenwereld.

Ook hebben de politie en de FIOD 7 personen aangehouden voor het bezit van cocaïne en het vermoeden van witwassen. Een van de mannen was illegaal in Nederland. In 6 panden woonden andere bewoners dan officieel stonden ingeschreven bij de gemeente, waardoor iemand anoniem in een pand kan verblijven. Een van de panden werd gebruikt voor illegale prostitutie. Er is beslag gelegd op een woning, ongeveer 150.000 euro, 42 kilo cocaïne, 2 auto’s, patronen, 2 messen, 2 zwaarden, een stiletto, 2 kluizen, restanten van een hennepplantage, sieraden, horloges, designerkleding en 10 designertassen.

Aanpak vastgoedcriminaliteit regio Rotterdam

Vastgoedcriminaliteit heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving. Maar ook voor de verhuurder: het pand wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit, witwassen of illegale huisvesting én er volgen hoge kosten voor bijvoorbeeld de ontmanteling van een drugslab.

Om te voorkomen dat criminelen onderdak krijgen voor hun activiteiten werken in de regio Rotterdam overheidspartners samen in versterkingspijlers. De RIEC-Versterkingspijler Motus is verantwoordelijk voor de aanpak van vastgoedcriminaliteit. Motus zet zich onder andere in voor het verstoren van criminele samenwerkingen en een weerbare samenleving. En werkt samen met publieke en private partijen richting een eerlijke en veilige vastgoedbranche.