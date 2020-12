Nederlandse jongen slachtoffer van incident in Trier

Een slachtoffer van de dollemansrit in het Duitse Trier, is volgens de politie een 14-jarige Nederlandse jongen. Dit bevestigd men aan de Telegraaf. De jongen zou zwaargewond in een ziekenhuis liggen met meerdere botbreuken. Hij zou volgens een woordvoerder buiten levensgevaar.