Celstraf voor handel in dieren via post

Buddy P. exporteerde inheemse hagedissen, schilpadden, slangen en zelfs krokodillen via de post naar China. Het onderzoek naar hem begon in 2019 en legde een heel netwerk bloot van de handel in dieren en planten die via de post werden verstuurd.

De Australische minister van Milieu laat weten: ‘Deze straf zal anderen ervan weerhouden om deel te nemen aan dit soort onwettige activiteiten en zal op een of andere manier de Australische wilde dieren beschermen tegen deze wrede handel’.

Bij de aanhouding van P. werd er in zijn huis 12 Shingleback-hagedissen, een Stimson-python, drie jonge hagedissen, een Zuid-Amerikaanse Mata Mata-schildpad en twee overleden krokodillen gevonden.