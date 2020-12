Groot-Brittannië heeft eindelijk en op het nippertje een DEAL!

'Opgelucht'

Ook Ursula von der Leyen maakte de brexit-deal bekend en zei opgelucht te zijn over het bereikte akkoord.

Boris Johnson

Met de brexit-deal komt er een einde aan een maandenlange periode waarin beide partijen met grote verschillen hadden te kampen over het te bereiken handelsakkoord met daarin belangrijke punten al de visserijrechten en toekomstige bedrijfsregels. Op de persconferentie in Downing Street zei Boris Johnson dat Groot-Brittannië de controle over hun wetten en hun lot hebben teruggenomen. Hij voegde daar aan toe dat, hoewel de onderhandelingen op punten 'fel' waren geweest, het een 'goede deal voor heel Europa' is, die banen en welvaart stimuleerde.

Ursula von der Leyen: 'eerlijke en evenwichtige' deal

Op de persconferentie in Brussel zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dat het een 'lange en bochtige weg was maar we hebben uiteindelijk een goede deal bereikt. 'Het is eerlijke evenwichtige deal en is de juiste beslissing voor beide partijen'. 'Het is nu tijd om de bladzijde om te slaan en naar de toekomst te kijken'. Ze zei ook dat het Verenigd Koninkrijk 'een vertrouwde partner blijft'. Verder gaf ze aan dat er voor de visserij een overgangsperiode van 5,5 jaar komt.