Biden officieel door Congres uitgeroepen tot winnaar verkiezingen

Zojuist heeft het Congres in het Capitool de verkiezingswinst van Joe Biden bekrachtigd. Dit gebeurde rond 03.30 uur lokale tijd (donderdag 09.30 uur Nederlandse tijd), dus midden in de nacht, nadat een aantal uren eerder het Capitool door Trump-aanhangers was bestormd.