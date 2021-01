Anti-alcoholcampagne met sleutelhanger naam doodgereden kinderen 'komt binnen'

In België is de overheid een nieuwe anti-alcoholcampagne gestart om automobilisten die denken dat rijden met drank op niet gevaarlijk is wakker te schudden. 'Chauffeurs die drinken en rijden krijgen vanaf dit weekend ook een sleutelhanger maar dan wel één met de naam van een kind dat is komen te overlijden als gevolg van een aanrijding waarbij de chauffeur had gedronken', zo meldt het Belgische Vias Institute. De boodschap lijkt binnen te komen.

'Waarschuwen voor de gevolgen van alcohol achter het stuur'

Deze nieuwe campagne is een initiatief van Ouders van Verongelukte kinderen en wordt ondersteund door Vias institute. 'Beide organisaties willen blijven waarschuwen voor de gevolgen van alcohol achter het stuur. Campagnefilms met getuigenissen van ouders van een verongelukt kind en een film opgenomen tijdens een alcoholcontrole ondersteunen de boodschap', aldus het Vias. Gemiddeld heeft een bestuurder die betrokken is in een letselongeval met alcohol 1,7 ‰ in zijn bloed. Toch gebeurt er in ons land ook nog elke dag een ongeval waarbij de bestuurder minder dan 0,8 ‰ alcohol in zijn bloed had.

De sleutelhanger die je niet wil krijgen

De Bobcampagne bestaat 25 jaar. Toch blijft de Belg drinken én rijden. De organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen lanceert daarom met de steun van Vias institute een opmerkelijke campagne: naast de bekende Bob-sleutelhanger voor verantwoordelijke chauffeurs kan de politie ook sleutelhangers uitdelen aan chauffeurs die wél onder invloed reden.

Geen Bob-sleutelhangers uiteraard, maar sleutelhangers met de namen van acht kinderen die slachtoffer werden van een bestuurder die reed onder invloed: Axelle, Corwin, Nathan, Laetitia, Olivier, Philipe, Romina en Timmy. De confronterende ‘niet-Bobsleutelhangers’ hebben hetzelfde typische lettertype en dezelfde gele kleur van het iconische Bob-logo. OVK en Vias hopen dat ze langer zullen blijven hangen dan de boete of het rijverbod.

8 pakkende verhalen van overleden slachtoffers

Tijdens het ‘weekend zonder alcohol’ dat morgen start, overhandigt de politie tijdens alcoholcontroles in het hele land sleutelhangers met de namen van acht verschillende jonge verkeersslachtoffers aan positief blazende bestuurders. De overtreders krijgen daarbij het verhaal achter elke naam.

Axelle

Zo was het jongste slachtoffer, Axelle, maar 3,5 jaar toen ze samen met haar mama op het voetpad werd aangereden door een dronken chauffeur. Op de website www.nonbob.be ontdek je alle verhalen van de acht jonge slachtoffers, verteld door de ouders en grootouders.

Hartverscheurend

De verhalen van de nabestaanden van de acht slachtoffers zijn stuk voor stuk hartverscheurend. Helaas vallen er in werkelijkheid nog veel meer dan deze acht jonge levens te betreuren.

Sleutelhanger inruilen voor sensibiliseringscursus

Betrapte bestuurders kunnen hun sleutelhanger nadien omruilen via de site voor een online sensibiliseringscursus bij Vias. Tijdens die cursus wordt dieper ingegaan op de gevolgen van alcohol op het rijgedrag.

Gemiddeld promillage bij ongeval met bestuurder onder invloed: 1,7 promille

De laatste 10 jaar daalde het aantal letselongevallen waarbij een bestuurder te veel gedronken had met ongeveer 20%. Toch gebeurden in 2019 nog 4.106 ongevallen waarbij een bestuurder onder invloed was. Het gemiddelde promillage van de bestuurder in zo’n ongeval bedraagt 1,7 ‰ promille! Niet in alle ongevallen heeft de bestuurder zoveel gedronken. Soms heeft een bestuurder ‘maar’ enkele glazen te veel op. De gevolgen kunnen evenzeer desastreus zijn. Zo gebeurt er nog elke dag in ons land een ongeval met een dode of gewonde waarbij de bestuurder niet meer dan 0,8 ‰ alcohol in zijn bloed heeft. In 2019 waren er zo 375 letselongevallen.

Zowel de jaarlijkse Bob-campagnes als deze nieuwe ‘niet-Bobcampagne’ blijven dus absoluut noodzakelijk om iedereen te overtuigen om niet te drinken als je met de wagen gaat rijden.

Pakkende campagnefilms

Om deze campagne te ondersteunen zijn er verschillende pakkende campagnevideo’s gemaakt. Zo zijn er de getuigenissen van de ouders van Axelle en Corwin. Ze vertellen hoe hun kind om het leven is gekomen. Die film kan je hieronder bekijken.