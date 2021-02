Nederlandse zeearend door Duitse windturbine in tweeën gedeeld

Afgelopen woensdag is een jonge Zeearend uit de Dortse Biesbosch om het leven gekomen toen hij boven de Duitse havenstad Bremerhaven wilde afdalen en daarbij door één van de wieken van een windturbine in tweeën werd gedeeld. Dit meldt Nature Today zondag.

Zendertje

De precieze toedracht van het incident kon goed worden herleid omdat in 2019 op de jonge Zeearend, die op dat moment in de Dortse Biesbosch verbleef, een zendertje was aangebracht om zo het doen en laten van de vogel te kunnen monitoren.

Toename windturbines en Zeearenden

'Met zowel een toename in het aantal windturbines als het aantal Zeearenden in Duitsland en Nederland zullen er steeds meer Zeearenden door windturbines om het leven komen', zo waarschuwt Nature Today.

Daling ingezet

In de ochtend van 24 februari 2021 vloog de Zeearend vanaf haar slaapplaats, in een groot boscomplex aan de Sellstedter See ten oosten van Bremerhaven, richting het wad in de monding van de rivier de Wezer. Hier verbleef ze die ochtend tussen 7:50 en 10:35, vermoedelijk om te foerageren. Daarna cirkelde de vogel op om de Wezer over te steken. Ze navigeerde over Bremerhaven en zette een daling in waarbij ze in een windpark terecht kwam en werd gedood door één van de wieken van een windturbine', aldus Nature Today.

Vlieggedrag

Nature Today meldt dat sinds 2019 in Nederland elf jonge Zeearenden van GPS-zenders zijn voorzien met als doel kennis over de dispersie, het uitzwerven van jonge vogels en overleving van vogels uit de Nederlandse broedpopulatie te verkrijgen. De gestorven vogel uit de Dordtse Biesbosch betreft het eerste sterfgeval van Nederlandse zeearenden die met zenders werden uitgerust.