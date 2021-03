'Uitspraak woekerrente ABN AMRO biedt hoop voor meer gedupeerden'

De Consumentenbond is blij met de uitspraak van het Kifid op 3 maart over woekerrente. De Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde dat ABN AMRO teveel in rekening gebrachte rente aan een consument met een flexibel krediet moet terugbetalen. De uitspraak biedt hoop voor andere gedupeerden van woekerrentes.