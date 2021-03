'Internationale Vrouwendag: ook Nederlandse mentaliteitsverandering is nodig'

Internationale Vrouwendag is een feestelijke maar ook serieuze dag is waarbij we wereldwijd stilstaan bij de positie van vrouwen. Die dag is nodig, want op tal van terreinen trekken vrouwen aan het kortste eind. Bijvoorbeeld: ze verdienen gemiddeld minder voor het zelfde werk, hebben gemiddeld minder vrije tijd (omdat zij werk en zorg moeten combineren) en lopen meer kans om het slachtoffer te worden van huiselijk en seksueel geweld. Dit zegt Hanneke Felten van Movisie

Veranderen van sociale normen

'In 2021 is het thema van Internationale Vrouwendag: ‘Invloed met Impact’. In Nederland houdt de Alliantie Verandering van Binnenuit bijeenkomsten om mentaliteitsverandering op gang te brengen en om sociale normen te veranderen in vaak conservatieve gemeenschappen met een migranten- en vluchtelingenachtergrond', aldus Felten. 'Maar ook in minder conservatieve families zie je dat meisjes en vrouwen steeds op hun uiterlijk en hun lichaam worden beoordeeld. Babymeisjes met een strakke haarband over hun kale bolletje getrokken, peutermeisjes met gezichtsmaskertjes en komkommers op hun ogen of make-up sets voor kleutermeisjes lijken misschien op het eerste gezicht heel schattig, maar het legt constant de nadruk bij meisjes op hun uiterlijk.'

Iedereen heeft last van stereotiepe beelden

'De stereotiepe beelden over wat ‘een echte man’ of ‘een echte vrouw’ is, zitten veel mensen in de weg; niet alleen vrouwen hebben daar last van, maar ook mannen. Er moet meer ruimte komen voor individualiteit en diversiteit.