CDC: 'Kans op overdracht coronavirus klein na volledige vaccinatie'

Een onderzoek van het Centers for Disease Control (CDC), de Amerikaanse tegenhanger van het Nederlandse RIVM, heeft uitgewezen dat de huidige mRNA COVID-19-vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna effectief zijn in het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Dit heeft het CDC bekendgemaakt.

Besmettinggevaar neemt na volledige vaccinatie drastisch af

Het onderzoek onder 3.950 deelnemers, die werkzaam zijn als personeel in de gezondheidszorg in 6 Amerikaanse staten, werd gehouden gedurende een periode van 13 weken van 14 december 2020 tot 13 maart 2021.

Voorkomen besmettingen

'De nieuwe CDC-studie levert sterk bewijs dat mRNA COVID-19-vaccins zeer effectief zijn in het voorkomen van SARS-CoV-2-besmettingen in reële omstandigheden onder medisch personeel, eerstehulpverleners en andere essentiële werknemers in de zorg. Deze groepen worden vanwege hun beroep vaker dan de algemene bevolking aan het virus blootgesteld', aldus het CDC.

Effectiviteit na eerste en tweede dosis

De resultaten toonden aan dat na de tweede dosis van het vaccin, dat ook wordt aanbevolen, het risico op besmettingen twee of meer weken na vaccinatie met 90 procent was verminderd. Na een enkele dosis van één van beide vaccins was het risico van besmettingen met SARS-CoV-2 van de deelnemers twee of meer weken na vaccinatie met 80 procent verminderd.

Antilichamen twee weken na vaccinatie

Na elke vaccinatiedosis duurt het ongeveer twee weken voordat het lichaam antilichamen aanmaakt die beschermen tegen infectie. Als gevolg hiervan worden mensen twee weken na hun eerste dosis mRNA-vaccin als "gedeeltelijk gevaccineerd" beschouwd en twee weken na hun tweede dosis als "volledig gevaccineerd".

Klinisch fase-3 onderzoeken

Deze nieuwe bevindingen over de effectiviteit van vaccins komen overeen met die van klinische fase 3-onderzoeken die met de vaccins zijn uitgevoerd voordat ze toestemming voor noodgebruik kregen van de Food and Drug Administration. In die klinische onderzoeken werd de werkzaamheid van het vaccin tegen de ziekte van COVID-19 geëvalueerd, terwijl in dit onderzoek de werkzaamheid van het vaccin tegen besmetting werd geëvalueerd, inclusief besmetting die niet tot symptomen leidden.