Verpleegkundigen en artsen op weg naar Curaçao

In het Paasweekend vertrekken in totaal 20 Nederlandse verpleegkundigen en artsen naar Curaçao. Ze gaan helpen in de ziekenhuiszorg waar een grote toevoer is van coronapatiënten en versterken ook de Curaçaose GGD om het vaccinatietempo zo veel mogelijk te versnellen. Voor dat doel zijn vrijdag in totaal 30.000 vaccins vanuit Nederland aangekomen op Curaçao en Aruba.

Werving gaat door

Voor vertrek in de komende 10 dagen zijn nog eens 9 Nederlandse verpleegkundigen en artsen geworven. Via het Amerikaanse medische uitzendbureau AMI arriveren dit weekend en komende week in totaal 15 IC-verpleegkundigen en artsen op Curaçao. De werving van extra medici door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland en de Verenigde Staten loopt ondertussen door.

Daad van naastenliefde

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Het is nogal wat om zo snel de knoop door te hakken om je leven in Nederland te pauzeren en mensen op Curaçao te gaan helpen in moeilijke omstandigheden. Het voelt voor mij als een daad van naastenliefde dat zoveel verplegers en artsen dat doen tijdens deze Paasdagen. Ik wens iedereen veel kracht en sterkte met het intensieve werk dat voor hen ligt.”

Beademingsapparatuur

Naast verplegers, artsen en vaccins stuurt Nederland ook extra medische apparatuur waaronder beademingsapparatuur naar Curaçao. Onder andere gisteren en vandaag vinden vluchten met apparatuur plaats.