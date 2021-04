Tunesier (36) doodgeschoten na doodsteken medewerkster op politiebureau Frankrijk

In Frankrijk is vrijdagmiddag rond 14.20 uur op een politiebureau in de Franse plaats Rambouillet, op ongeveer 45 kilometer ten zuidwesten van Parijs, een 49-jarige medewerkster van het politiebureau door een Tunesiër doodgestoken. Agenten die getuige waren van de steekpartij hebben met hun dienstwapen de dader neergeschoten. Deze overleed kort hierna.