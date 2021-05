NS archief Tweede Wereldoorlog wordt ontsloten

Het Spoorwegmuseum ontving in het kader van 75 jaar Vrijheid een bijdrage van het Mondriaan Fonds, speciaal voor het registreren, digitaliseren en uiteindelijk publiceren van de deelcollectie Tweede Wereldoorlog. Dit project, met als titel Beladen jaren in beeld, omvat vooral foto’s, maar ook andere belangwekkende documenten en literatuur. Het papieren archief verhuist naar Het Utrecht Archief waar het wordt onderzocht, geconserveerd en uiteindelijk toegankelijk gemaakt. De fotocollectie blijft bij het Spoorwegmuseum en wordt geregistreerd en gedigitaliseerd.

Conservator Evelien Pieterse: “De rol van de spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog is een heel belangrijk verhaal om te blijven vertellen. Het archief van NS uit de Tweede Wereldoorlog heeft lange tijd bij ons in depot gestaan. Het was op verzoek altijd te raadplegen, maar dankzij de bijdrage van het Mondriaan Fonds kunnen we nu beginnen met het registreren en digitaliseren van dit archief. Het fotoarchief blijft bij het Spoorwegmuseum, maar het papieren archief is in betere handen bij Het Utrechts Archief." De documenten die worden overgedragen gaan voornamelijk over de bedrijfsvoering van NS tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Victor Lansink van het Utrechts Archief nam de dossiers in ontvangst: “Ik ben ontzettend benieuwd wat zich hierin bevindt. We gaan een inventaris maken en kijken of de stukken aanvullend zijn bij al bestaande archieven. Als dat gedaan is komt dit archief in aanmerking om te digitaliseren en uiteindelijk openbaar te maken. Een waardevolle aanvulling voor onderzoekers, met name die van de spoorweggeschiedenis.”

In 2013 opende het Spoorwegmuseum de presentatie Beladen Treinen over de Holocaust en de rol van de spoorwegen daarin. Dit ging samen met de publicatie van de website www.beladentreinen.nl. In 2019 volgde de expositie Kinderen van Versteeg waar het museum zijn collectie affiches, foto’s, panelen, medailles en andere kleine objecten uit de Tweede Wereldoorlog toont. Alle informatie is ook gepubliceerd op de website www.kinderenvanversteeg.nl