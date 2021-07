Gevluchte veroordeelde crimineel opgepakt in Brazilië

In een appartement in Barra da Tijuca, een voorstad van het Braziliaanse Rio de Janeiro, is de voor voortvluchtige crimineel Gerel P. opgepakt. Dit maakte het openbaar ministerie bekend.

P. werd in Nederland bij verstek veroordeeld voor een poging tot liquidatie van twee mannen uit Rotterdam. Deze werden neergeschoten bij een weiland in Noordeloos. Het tweetal raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag. Daarnaast zat hij vast op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van spyshopmedewerker Ronald Bakker in 2015.

Enkele maanden na de liquidatiepoging in Noorderloos werd P. opgepakt in Suriname. Hier wist hij na elf dagen te ontsnappen met behulp van een vuurwapen. Hierna werd hij op de Nationale Opsporingslijst gezet. Gerel P. wordt in verband gebracht met Ridouan Taghi en zou volgens justitie een hitman van hem zijn.