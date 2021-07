Het diepste zwembad ter wereld ligt in Dubai: 60 meter diep

Hart van Dubai

Het zwembad, dat speciaal is aangelegd voor duikers, ligt in het hart van Dubai. Naast de duizelingwekkende diepte van 60 meter biedt het zwembad onder water nog veel meer.

Onderwaterstad

Wanneer je als duiker afdaalt richting de bodem gelegen op 60 meter diepte, kom je in een heuse onderwaterstad terecht waar op elk level verschillende ruimtes aantreft die je kunt betreden. Zo is er bijvoorbeeld een bibliotheek, een kamer met een poolbiljart en een tafel met een voetbalspel. Ook staat er in een van de ruimtes een mercedes-cabrio waar je in kunt gaan zitten.

Publiek

Bezoekers die geen nat pak willen kunnen de duikers op verschillende niveaus achter dik glas volgen. Deep Dive Dubai is op dit moment alleen nog op uitnodiging te bezoeken maar eind van deze maand hoopt men dat het ook open gaat voor het grote publiek.