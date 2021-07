Kermisattractie Michigan slaat op hol en dreigt om te vallen (video)

Spannende momenten voor bezoekers van een kermisattractie in Traverse City in de Amerikaanse staat Michigan toen de 'Magic Carpet', het vliegende tapijt, op hol sloeg en begon te wankelen en dreigde om te vallen in de achtergelegen rivier.

Video

Op de videobeelden, die door een meisje dat naar de attractie stond te kijken zijn gemaakt, is duidelijk te zien dat de kermisattractie op hol is geslagen en veel te hard rond draait waardoor hij begint te wiebelen en steeds als de mensen in de attractie naar het hoogste punt draaien naar achteren dreigt om te vallen in de achtergelegen rivier.

Toeschouwers proberen kantelen te voorkomen

Toeschouwers die het gevaarte steeds verder zien kantelen proberen dit te voorkomen door massaal tegengewicht te geven door op de voorkant van de attractie te gaan staan.

Tot stilstand

Uiteindelijk lijkt de snelheid van de attractie af te nemen en komt deze na enkele minuten tot stilstand. Alle mensen die in de attractie zaten zijn wonder boven wonder fysiek ongedeerd gebleven al zullen ze door het angstvallige 'ritje' mogelijk wel een trauma hebben opgelopen. Het had namelijk zomaar veel erger kunnen aflopen. Naar de oorzaak van het bijna kantelen wordt een onderzoek ingesteld.