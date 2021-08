Slachtoffer vergisontvoering dankbaar voor medeleven

Met de 56-jarige Hoofddorper, die per vergissing was ontvoerd, gaat het naar omstandigheden redelijk. Dit maakte de politie donderdag bekend.

Hij en zijn familie willen alle mensen bedanken die hebben meegedacht in deze zaak. Zij voelen zich gesteund door al het medeleven dat de afgelopen dagen is getoond. Zij hebben aangegeven deze heftige gebeurtenis in alle rust en privacy te willen verwerken.

Het rechercheteam zet het onderzoek naar de vergisontvoering voort.