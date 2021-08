Trein rijdt reusachtig rotorblad windmolen finaal doormidden [video]

Manoeuvreren

Op de beelden is te zien dat een speciaal transport met daarop de enorme rotor langzaam aan het manoeuvreren is om de spoorwegovergang over te steken. Als de vrachtwagen die het transport rijdt ongeveer voor tweederde de spoorwegovergang is gepasseerd gaan plotseling de slagbomen dicht en gaan de rode lichten knipperen en klinkt er een waarschuwingssignaal.

Trein ramt op rotorblad

Op dat moment staat dus nog een gedeelte van de rotor midden op de spoorwegovergang. Op de videobeelden is te zien dat de chauffeur van de vrachtwagen nog probeert om volg gas de spoorwegovergang vrij te maken maar dat dit niet lukt en de trein vol op de rotor botst die dwars doormidden breekt. De vrachtwagen wordt door de harde klap ook nog een stuk meegesleurd en kantelde door het geweld.

Geen gewonden, wel veel schade

Er vielen volgens de lokale media geen gewonden. Wel raakten de trein, vrachtwagen en oplegger zwaar beschadigd. Ook drie geparkeerde auto's liepen schade op.