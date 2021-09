ANWB-proef Slim naar Den Haag: één app voor drempelloos reizen

De grotere Nederlandse steden blijven groeien de komende jaren en daarmee neemt de doorstroming en bewegingsvrijheid in deze steden af. Ondanks dat het woon-werkverkeer sinds de uitbraak van corona aanzienlijk is veranderd en een grote meerderheid van alle werknemers van plan is om ook in de toekomst deels vanuit huis te blijven werken, slibben veel wegen van en naar de grote steden dicht. Flexibel werken wordt in de nabije toekomst de norm en daardoor zijn mensen ook bereid flexibeler te gaan reizen. Zeker wanneer dit de reis sneller en makkelijker maakt. Deelmobiliteit, zoals deelfietsen of -scooters is veel minder bekend. Dit blijkt uit een recent onderzoek dat de ANWB onder haar leden verrichtte. 30 procent van de ondervraagden gebruikt weleens een combinatie van vervoermiddelen, waarbij de tram of trein het meest gecombineerd worden met ander vervoer.

Tegelijkertijd blijkt ook dat reizigers bij voorkeur hun eigen auto pakken, zelfs als zij hiermee in de file komen te staan. Terwijl er andere manieren zijn die mogelijk sneller, goedkoper of duurzamer zijn. Het uitzoeken van reizen met meerdere vervoermiddelen en verschillende apps wordt door velen als een heel gedoe gezien. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat een alles-in-één-app hierbij een uitkomst zou zijn.

Met de proef wil de ANWB haar leden meer reisgemak bieden en leren van hun ervaringen. Daarnaast kan Mobiliteit als Dienst de bereikbaarheid en leefbaarheid in Nederland bevorderen. De proef duurt een half jaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via anwb.nl/slimnaardenhaag.