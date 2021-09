Tekort aan benzine na Brexit in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië is bij de pomp een schaarste aan brandstoffen ontstaan. Automobilisten hebben de grootste moeite om hun tank te kunnen vullen.

De brandstofschaarste is ontstaan door een tekort aan tankwagens in het land. Na de Brexit hebben veel transportbedrijven, waaronder talloze tanktransportbedrijven, zich uit het land teruggetrokken. Het resultaat nu is dat Britten al veterend voor de pomp staan om überhaupt een druppel benzine te mogen kopen.