Belgische politie arresteert gezochte 18-jarige man

In België heeft de politie even voor 18.00 uur in het plaatsje Avelgem een 18-jarige man gearresteerd waarnaar de politie al sinds vanmorgen op zoek was vanwege een mogelijk dreiging bij een school in Kortrijk. Dit melden de Belgische media donderdagavond.