Moord parlementslid Sir David Amess (69) wordt door politie als terreurdaad behandeld

Vrijdagmiddag is in het Verenigd Koninkrijk (VK) parlementslid Sir David Amess doodgestoken. Amess werd rond 12.00 uur lokale tijd in een kerk in zijn eigen kiesdistrict Leigh-on-Sea meerdere keren met een mes gestoken.

Hulpdiensten

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse maar konden helaas niets meer betekenen. De 69-jarige Amess overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Aanhouding verdachte

De politie heeft een 25-jarige man aangehouden op verdenking van moord. De politie heeft ook een mes gevonden in de omgeving van de kerk. De politie heeft geen indicatie dat er nog meer personen bij het incident betrokken zijn. De politie is een onderzoek gestart waarbij ook wordt gekeken of het hier een om terreur gaat.

Update

De politie in het Verenigd Koninkrijk behandelt de moord op David Amess als een terreurdaad. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt. In het onderzoek rond de moord heeft de politie een mogelijk motief gevonden dat verband houdt met islamistisch extremisme. Volgens de Britse media is de aangehouden 25-jarige verdachte een Britse man van Somalische afkomst.