'Deen (37) doodde slachtoffers Kongsberg met steekwapen en niet met pijl en boog'

De Noorse politie heeft maandag meer details vrijgegeven in het onderzoek rond de aanslag van de 37-jarige Deen in het centrum van Kongsberg waarbij 5 personen om het leven zijn gekomen en drie personen gewond zijn geraakt.

Pijl en boog

Eerder had de politie al gemeld dat de verdachte een pijl en boog heeft gebruikt. 'Daarnaast heeft de politie ook steekwapens in beslag genomen die aan de acties kunnen worden gekoppeld. Details over om wat voor steekwapen het gaat, kan de politie nu niet geven in het belang van getuigen en slachtoffers die nog niet zijn verhoord', zegt politie-inspecteur Per Thomas Omholt van het politiedistrict Zuid-Oost.

Agent door pijl geraakt

Het was woensdagavond dat de politie een melding kreeg dat een man met pijl en boog had geschoten in supermarkt Coop Extra bij Nytorget aan de westkant in Kongsberg. In de winkel raakte zoals bekend een politieagent, die in zijn vrije tijd aanwezig was, als gevolg van een afgeschoten pijl gewond. Verder is het duidelijk dat de verdachte naar Myntgata ging en de Peckels-poort. Hier schoot hij veel pijlen, ook op mensen. Hier zijn ook de pijl en boog door de verdachte achtergelaten.

Vijf personen met mes gedood

'Als de verdachte in Hyttegata aankomt, heeft hij geen pijl en boog meer. In Hyttegata worden vijf mensen gedood met steekwapens. Sommigen worden vermoord in hun eigen huis, anderen buiten in de openbare ruimte', zegt Omholt.

Psychische stoornis

De politie heeft eerder laten weten dat een psychische stoornis de meest waarschijnlijke hypothese lijkt qua motief voor de actie, dit is op dit moment nog steeds de sterkste hypothese, zo stelt de politie. 'We begrijpen dat er aandacht is voor het politieoptreden en de geschiedenis van de verdachte, maar vragen om begrip dat we het onderzoek eerst moeten afwachten. Het gaat hierbij om wat er in het motief van de verdachte voor zijn handelen ligt', aldus de politie.