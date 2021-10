Vier op tien veeboeren staan niet volledig afwijzend tegenover uitkoop

Zes op tien veeboeren willen zeker door met hun veeteeltbedrijf. Zo’n veertig procent wil waarschijnlijk door of overweegt stoppen, verkleinen, veranderen of weet niet wat de toekomst gaat brengen. Bij deze bijna veertig procent ligt dus grotendeels onderhandelingsruimte voor eventuele uitkoop. Dit blijkt uit onderzoek door I&) research in opdracht van de Volkskrantg