Japanner (24) in 'Joker'-outfit hoopte met mes-aanval de doodstraf te krijgen

Zondagavond heeft een man, die zich had verkleed als 'The Joker' uit de Batman-film, in een metro in Tokio tientallen personen neergestoken en daarna brand gesticht in een van de metrostellen. Dit melden de Japanse media zondagavond.

Dader (24) aangehouden

Het incident gebeurde rond 20.00 uur plaatselijke tijd. De politie heeft de man, een 24-jarige Japanner, aangehouden.

17 gewonden

Bij het incident zijn minstens 17 personen gewond geraakt waarvan één ernstig. In de metro ontstond even voor 20.00 uur paniek toen bleek dat de verdachte begon met het neersteken van passagiers in de metro die net was vertrokken van het Chofu Station in Tokio.

Haloweenfeesten

Op het moment van de steekpartij waren er veel mensen in de metro aanwezig waarvan er velen onderweg waren naar het centrum van de Japanse hoofdstad Tokio voor de Haloweenfeesten die worden gehouden.

Gestopt op station

De metro stopte op het volgende station en de passagiers verlieten massaal de metro. Dat verliep niet vlekkeloos omdat een aantal deuren zouden hebben geweigerd open te gaan ondanks het bedienen van de noodknoppen. Daarom ontsnapten passagiers via de ramen om zichzelf in veiligheid te brengen.

Update: Verdachte hoopte op doodstraf voor mes-aanval metro

De 24-jarige verdachte, die zondagavond in Tokio werd aangehouden nadat hij meerder personen in de metro met een mes had gestoken en brand had gesticht, hoopte zo de doodstraf te krijgen. Dit heeft hij tegenover de politie in Tokio tijdens verhoor laten weten.