Koppel dat seks had in Belgische kerk geïdentificeerd

Het onderzoek door de Belgische politie naar het stel dat de liefde bedreef in de kerk van Bree heeft zijn vruchten afgeworpen, het koppel is geïdentificeerd. Dit laat het parket donderdag weten. Beide zouden al zijn verhoord door de politie en hebben de feiten toegegeven.

Woensdag liet de politie weten een onderzoek te starten nadat een videofilmpje viraal ging dat een man seks had met een vrouw in de Sint-Michielskerk in het centrum van Bree. Omdat het kerkbestuur de humor van het filmpje niet kon inzien, werd er een aanklacht ingediend. Ook de politie liet weten dat dit strafbare feiten zijn.

Na verhoor zij beide verdachten voorgeleid bij de parketmagisraat. Deze legde hen een procedure bemiddeling en maatregelen op. ‘De maatregel houdt in dat de twee een vorming moeten volbrengen die hen doet stilstaan bij de feiten en de impact ervan. Anderzijds biedt deze procedure de mogelijkheid om een bemiddeling te laten plaatsvinden tussen de verdachten en de slachtoffers onder begeleiding van een justitie-assistent’, aldus het parket.