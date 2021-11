Naar de Kerstmarkten in Duitsland? Houd rekening met de 2G-regel

Voor de Nederlanders, die bijvoorbeeld naar de grote Kerstmarkten in Duitsland willen afreizen, gelden vanaf zondag 21 november 2021 een aantal zeer strenge voorwaarden vanwege de beperkende coronamaatregelen die onze Oosterburen hanteren. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in haar reisadvies voor Duitsland.

Reisadvies Duitsland

Op dit moment is Nederland voor Duitsland nog geen coronarisicogebied maar vanaf zondag 21 november 2021 is dat wel het geval. Dan kleurt Nederland rood en geldt dan als hoogrisicogebied. In alle Duitse deelstaten is de 2G- regel van kracht of is deze regeling gepland.

Volledig gevaccineerd of hersteld van corona

Dit betekent dat u volledig gevaccineerd of hersteld van corona moet zijn om toegang te krijgen tot grote delen van het openbare leven, zoals restaurants, horeca, winkels, musea, en veel gevallen ook hotels. De kleurcode van Duitsland is geel. Bij terugkeer vanuit Duitsland naar Nederland moet u een coronabewijs laten zien. Lees bij het ministerie van Buitenlandse Zaken waar u allemaal rekening mee moet houden en wat dit voor u betekent.