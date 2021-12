Aanhouding in onderzoek naar zelfbesmetting met coronavirus

Op 10 december heeft de FIOD een man aangehouden. Hij wordt in verband gebracht met de website ‘jaikwilcorona.nl’. De hostingprovider heeft deze website inmiddels offline gehaald.

Op de website kon een zogenoemde coronakit worden besteld, waarmee een koper zichzelf kon besmetten met het COVID-19 virus. Volgens de website zou alles wat nodig was voor een bewuste besmetting eenvoudig en snel in de brievenbus kunnen worden geleverd. Nadat je jezelf besmet zou hebben, zou een test bij de GGD eerst positief zijn en later, als je weer genezen bent negatief. De GGD kan dan een genezenverklaring afgeven.

Met deze bewuste besmetting speelde de verdachte vermoedelijk in op het mogelijk 2G- beleid. Dat inhoudt dat men óf gevaccineerd óf genezen verklaard moet zijn van corona voor het verkrijgen van een QR-code.