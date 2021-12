Waarschuwingsschot gelost bij aanhoudingen

Op de Persoonsstraat in Rotterdam Feijenoord is dinsdagmiddag rond 17.30 uur een 20-jarige man uit Weert slachtoffer geworden van een overval in zijn auto. Hij werd bedreigd met een vuurwapen en werd beroofd van zijn geld en telefoon. Door een duidelijk signalement konden niet veel later twee verdachten worden aangehouden.

Het 20-jarige slachtoffer uit Weert stond op de Persoonsstraat geparkeerd toen er twee mannen in de auto stapten. Ze bedreigden de man met een vuurwapen en vroegen om geld. Nadat het slachtoffer zijn zakken had leeggemaakt gingen de twee overvallers ervandoor. Het slachtoffer kon een dusdanig goed signalement afgeven aan de politie dat zij niet veel later de twee overvallers konden aanhouden. De twee verdachten, een 20-jarige en 21-jarige Rotterdammer gingen hierbij in verzet, daarom is er een waarschuwingsschot gelost en gebruik gemaakt van pepperspray.