Rusland toont video terugtrekking maar NAVO ziet juist toename aantal troepen

Treinstellen met tanks

De video laat treinstellen zien waarop militaire voertuigen en tanks staan. De trein rijdt over een spoorbrug die de Krim met Rusland verbindt. De NAVO heeft gereageerd op de Russische video en de eerdere aankondiging van het Russische ministerie van Defensie dat troepen terugkeren na oefeningen aan de grens van Oekraïne'

NAVO

NAVO-chef Jens Stoltenberg liet in reactie op de beelden en de aankondiging van Rusland dat de NAVO juist het tegenovergestelde ziet namelijk dat Rusland gewoon verder gaat met de troepenopbouw aan de grens met Oekraïne.

'Nog geen sprake van de-escalatie'

'Het valt nog te bezien of er een Russische terugtrekking is. We volgen nauwlettend wat Rusland doet in en rond Oekraïne. Ze hebben het aantal troepen vergroot en er zijn meer troepen onderweg. Tot nu toe is er geen sprake van de-escalatie. Maar we horen de boodschap over diplomatie en we zijn klaar om diplomatieke inspanningen met Rusland aan te gaan', aldus NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

'Signalen diplomatie uit Moskou'

De NAVO-ministers van Defensie zullen woensdag en donderdag bijeenkomen en worden geconfronteerd met cruciale uitdagingen voor de Europese veiligheid. De NAVO geeft verdere aan 'signalen' uit Moskou te hebben gehoord over de bereidheid om diplomatieke inspanningen voort te zetten.

'Militaire opbouw Rusland lijkt te worden voortgezet'

'Maar tot nu toe hebben we geen enkele de-escalatie op het terrein gezien. Integendeel, het lijkt erop dat Rusland de militaire opbouw voortzet. En we hebben geen enkele reactie ontvangen op ons schriftelijke document, onze schriftelijke voorstellen, die we op 26 januari naar Rusland hebben gestuurd', aldus Stoltenberg.