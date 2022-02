Oekraïne roept noodtoestand uit

De regering van de Oekraïne heeft de noodtoestand uitgeroepen en heeft haar burgers in Rusland gezegd het land te ontvluchten. Dit uit angst voor een grootschalige invasie door de troepen van de Russische president Vladimir Poetin

Volgens Sky News was de aanleiding voor het uitroepen van de noodtoestand doordat Amerikaanse militaire functionarissen zeiden dat Russische toepen ‘snel gereed zijn’ om een invasie uit te voeren. Tachtig procent van de troepen aan de grens met de Oekraïne zou in aanvalspositie staan.

Een getuige meldt aan persbureau Reuters dat er konvooien met materieel, waaronder negen tanks, vanaf de Russische grens richt Donetsk in het Oosten van de Oekraïne zijn getrokken.

Noodtoestand

In Oekraïne zou de noodtoestand de bewegingsvrijheid van dienstplichtige reservisten kunnen beperken, volgens een concepttekst die Reuters in handen heeft. De beperkingen gaan vanaf donderdag in. Ze zouden 30 dagen duren en kunnen met nog eens 30 dagen worden verlengd.