Minister Hoekstra roept Nederlanders op te vertrekken na Russische aanval op Oekraïne

'Nederland veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste. Het is een oorlogsdaad waarvoor Rusland een zware prijs zal betalen. Nederland staat in nauw contact met EU- en NAVO-partners', zo heeft Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken donderdag laten weten.

De situatie in Oekraïne

In de nacht van 23 op 24 februari vielen Russische strijdkrachten Oekraïne binnen. Dit gebeurde nadat president Poetin een ‘speciale militaire operatie’ in de Donbas aankondigde. In verschillende steden in het oosten en zuiden van Oekraïne worden explosies gerapporteerd en raketinslagen in de hoofdstad Kyiv. Ook zijn er berichten van een landingsoperatie vanaf zee.

Advies aan Nederlanders

Reis niet naar Oekraïne. Bent u in het land? Verlaat het land op eigen gelegenheid als dit veilig kan. Kan dit niet, zoek dan een veilige plaats. Van evacuatie door de Nederlandse overheid is geen sprake. Bent u in Oekraïne? Laat uw familie en vrienden weten hoe het met u gaat. Volg altijd de instructies op van de lokale autoriteiten. Lees het reisadvies voor Oekraïne.

Noodhulp

Het steunpunt in Lviv is open voor noodhulp aan Nederlanders en hun kerngezin. Bent u in Oekraïne en heeft u een consulaire hulpvraag? Het contactcentrum van Buitenlandse Zaken is 24 uur per dag bereikbaar op het nummer +31 247 247 247.