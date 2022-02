Merendeel fracties lokale politieke partijen voor afschaffing hondenbelasting

De enquête is een initiatief van Gary Yanover die een kleine tien jaar geleden startte met het burgerinitiatief ‘’Stop de hondenbelasting’’. Na jaren van strijd en volharding lukte het Yanover om de hondenbelasting op de landelijke politieke agenda te krijgen. Op 10 juni van het vorig jaar werd over deze omstreden belasting gedebatteerd in de Tweede Kamer.

Hoewel een meerderheid van de Kamer het eens was dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is, haalde een motie tot het afschaffen van de hondenbelasting het niet. ‘’Uiteraard was ik blij dat de landelijke politiek een debat voerde over de hondenbelasting, maar ik was minder blij met de uitkomst van het debat’’, aldus initiatiefnemer Yanover.

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen wilde hij peilen hoe intussen de politieke fracties van de gemeenten over de hondenbelasting denken. “Maar liefst 75% van de fracties geeft aan voor afschaffing te zijn. Dit geeft hoop dat de hondenbelasting in veel gemeenten toch de langste tijd zal hebben gehad’’, aldus Yanover.

In de strijd tegen de hondenbelasting heeft Gary Yanover de Koninklijke Hondenbescherming als medestander. Net als Gary Yanover is de Koninklijke Hondenbescherming voor afschaffing van de hondenbelasting. De bedragen die in een groot aantal gemeenten moeten worden betaald, liegen er niet om. Daar komt nog bij dat de opbrengsten niet eens ten goede komen aan de honden, maar in de algemene pot belanden.

De Hondenbescherming vindt het onterecht dat de opbrengsten van de hondenbelasting in de algemene middelen verdwijnen. Dat zet om die reden veel kwaad bloed bij hondenbezitters. Een terechte en logische reactie vindt woordvoerder Just de Wit. “Het zijn vaak fikse bedragen die moeten worden betaald aan hondenbelasting en als die bedragen dan niet ten goede komen aan de honden, maar bijvoorbeeld gebruikt worden om gaten in de begroting te dichten, leidt dat uiteraard tot veel onbegrip en wrevel bij hondenbezitters. Het draagvlak is op dit moment ver te zoeken, temeer daar er op katten en andere huisdieren geen belasting wordt geheven. Daarbij komt dat momenteel iedere gemeente vrij is om te bepalen of ze belasting heft en hoeveel die dan bedraagt. Dat heeft intussen tot enorme verschillen in tarieven gezorgd per gemeente. In sommige gemeenten betaal je niets, en in andere wel tot meer dan 100 euro per hond per jaar”, aldus Just de Wit.

Gelukkig blijken veel fracties hier hetzelfde over te denken. Zo geeft een aantal fracties aan dat het “een belachelijke en nutteloze belasting is, die compleet is achterhaald”.

Burgerinitiatiefnemer Yanover en de Koninklijke Hondenbescherming hopen dat de lokale politieke partijen na de gemeenteraadsverkiezingen de daad bij het woord voegen en er serieus werk van gaan maken om de hondenbelasting af te schaffen.