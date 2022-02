President Biden kondigt harde sancties tegen Rusland af

De Verenigde Staten hebben donderdag, samen met bondgenoten en partners, harde sancties afgekondigd tegen Rusland nadat deze in de nacht van woensdag op donderdag een militaire invasie tegen buurland Oekraïne is begonnen. Dit heeft de Amerikaans president Joe Biden donderdag in een speciale persconferentie bekendgemaakt.